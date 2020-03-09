Feghouli’den 37 gole katkı

Dün Sivas deplasmanında 1 gol 1 asistle oynayan Feghouli son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Cezayirli yıldız, Galatasaray'a geldiği Ağustos 2017'den bu yana 20 gol, 17 asistle Sarı-Kırmızılı takımda en çok skora katkıda bulunan isim oldu.
Dün Sivas deplasmanında 1 gol 1 asistle oynayan Feghouli son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Cezayirli yıldız, Galatasaray'a geldiği Ağustos 2017'den bu yana 20 gol, 17asistle Sarı-Kırmızılı takımda en çok skora katkıda bulunan isim oldu.
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