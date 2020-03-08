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    • 09.03.2020 01:09
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    MAÇ SONUCU: 2-0 ÖZET İZLE

    'in 29'uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında , kendi sahasında 'i 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini ve özetini takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    Manchester derbisi United'ın!

    'in 29'uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında , kendi sahasında 'i 2-0 mağlup etti.

    ÖZET İZLE
    'da oynanan müsabakada gol perdesini Anthony Martial açtı. Manchester United, Martial'in 30'uncu dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Manchester City, yakaladığı birçok gol fırsatından faydalanamazken, maçta son sözü McTominay söyledi. Scott McTominay, 90+6'ncı dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-0.






    Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e yükselterek haftayı 5'inci sırada kapatırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada yer aldı.




    SOLSKJAER'DEN FERGUSON SONRASI BİR İLK
    Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün efsanesi 'un ardından bir ilke imza attı. Solskjaer, hem iç sahada, hem de deplasmanda Manchester City'i mağlup ederek, bu başarıyı tam 10 sezon sonra tekrarlamış oldu.

    Kırmızılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde ezeli rakibini 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.

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