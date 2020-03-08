Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.03.2020 13:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2020 13:51
    ABONE OL

    Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında düşme potasında bulunan iki ekip karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa evinde alacağı galibiyetle rahat bir nefes almak isterken, Kayserispor ise kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI

    Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ve Kayserispor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Her iki ekip de mücadeleden puan ve ya puanlar almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

    İLK 11'LER
    Kasımpaşa'nın 11'i:     Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita
    Hes Kablo Kayserispor'un 11'i: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Angelo, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets, Mesanovic

    MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
    *Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (5B 4M), tek galibiyetini Ekim 2016'da aldı (3-1).
    *Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında da gol attı (toplam 19) ve bu karşılaşmaların sadece ikisini kaybetti (5G 2B).
    *İç sahada oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (1B 6M), tek galibiyetini son maçta Denizlispor'a karşı aldı (2-0).
    *Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Kayserispor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada almıştı (7B 14M).
    *Bu sezon Süper Lig'de kalesine en fazla şut gelen iki takım olan Kayserispor (149) ve Kasımpaşa (140), aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen iki ekibi konumunda (56 - Kayserispor & 49 - Kasımpaşa).
    *Bu sezon en fazla deplasman maçında skor dezavantajına yakalanan ekip olan Kayserispor (11), bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M).
    *Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de Haris Hajradinovic'in gol katkısı (3 gol & 5 asist) yaptığı yedi maçın beşinden galip ayrıldı (2M).
    *Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Kayserispor (3; Alanyaspor ve Manisaspor ile birlikte). Portekizli oyuncu, bu üç golü de iç saha maçlarında kaydetti.
    *Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor adına Pedro Henrique'nin (7) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Artem Kravets (4), bu gollerin sadece birini deplasmanda kaydetti.
    *Süper Lig kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı ilk dört maçı kazanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, daha sonraki üç karşılaşmada (Eylül 2012'den bu yana) galibiyet alamadı (1B 2M).

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri