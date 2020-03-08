Kasımpaşa - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa ve Kayserispor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Her iki ekip de mücadeleden puan ve ya puanlar almak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita

Hes Kablo Kayserispor'un 11'i: Lung, Emre, Djedje, Sapunaru, Angelo, Kvrzic, Mensah, Campanharo, Pedro Henrique, Kravets, Mesanovic

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Kayserispor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (5B 4M), tek galibiyetini Ekim 2016'da aldı (3-1).

*Kayserispor, Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu dokuz Süper Lig maçında da gol attı (toplam 19) ve bu karşılaşmaların sadece ikisini kaybetti (5G 2B).

*İç sahada oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kasımpaşa (1B 6M), tek galibiyetini son maçta Denizlispor'a karşı aldı (2-0).

*Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Kayserispor (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 23 karşılaşmada almıştı (7B 14M).

*Bu sezon Süper Lig'de kalesine en fazla şut gelen iki takım olan Kayserispor (149) ve Kasımpaşa (140), aynı zamanda ligin en fazla gol yiyen iki ekibi konumunda (56 - Kayserispor & 49 - Kasımpaşa).

*Bu sezon en fazla deplasman maçında skor dezavantajına yakalanan ekip olan Kayserispor (11), bu karşılaşmalardan sadece iki puan çıkarabildi (2B 9M).

*Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de Haris Hajradinovic'in gol katkısı (3 gol & 5 asist) yaptığı yedi maçın beşinden galip ayrıldı (2M).

*Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma'nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Kayserispor (3; Alanyaspor ve Manisaspor ile birlikte). Portekizli oyuncu, bu üç golü de iç saha maçlarında kaydetti.

*Bu sezon Süper Lig'de Kayserispor adına Pedro Henrique'nin (7) ardından en fazla gol atan oyuncu olan Artem Kravets (4), bu gollerin sadece birini deplasmanda kaydetti.

*Süper Lig kariyerinde Kayserispor ile karşılaştığı ilk dört maçı kazanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, daha sonraki üç karşılaşmada (Eylül 2012'den bu yana) galibiyet alamadı (1B 2M).