G.Saray’a yeni sponsor

Galatasaray Kulübü, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi. Galatasaray Kulübü, sporcu gıda markası Hardline Nutrition ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Yapılan yazılı açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi.
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