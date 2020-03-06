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    • Spor
    • 06.03.2020 Gazete
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    ’dan şok istek

    Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes şok etti!.. yönetiminin öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

    Belhanda’dan şok istek
    Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda şok etti!.. yönetiminin öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.



    2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.

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