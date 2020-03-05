Süper Lig'de 13. sırada buluunan Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör Malatya'da bir otelde yapılan imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı- Kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Hikmet hocayla çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.
FURKAN KORKMAZ'IN ÇABASI YETERSİZ KALDI
NBA'de milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, Los Angeles Lakers'a 120-107 mağlup oldu. Furkan 24 dakika parkede kaldı; 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Lakerslı Anthony Davies 37 sayı atarak karşılaşmanın MVP'si oldu.
TÜRK DERBİSİNDE ZAFER TÜRK TELEKOM'UN OLDU
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Türk Telekom, Beşiktaş'ı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. Euro Cup Top 16'da ise Tofaş Andorra'yı 97-94 yenerek grubundan çıktı. FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında ise Bahçeşehir, Ventspils'i 78-77'lik skorla dize getirdi. Karşıyaka da aynı kupada Kyiv'i deplasmanda 89-71 yendi.
15'LİK YILDIZ CİMBOM'DA
TFF 2'nci Lig'de Manisa FK U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.
FENER'E 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor kupada mağlup ettiği Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer son yenilgisini 26 Aralık 2016'da yaşamıştı.
PEREIRA&NDIAYE'DEN MÜJDELİ HABER
Zorlu Gaziantep deplasmanı öncesi Trabzon'a iki müjde geldi. Ndiaye ve Pereira'nın bu maçta forma giyebileceği açıklandı.
KARTAL'DA SARI ALARM
Beşiktaş'ta Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd kart sınırında.
SİVAS-GALATASARAY MAÇI METE KALKAVAN'IN
Süper Lig'in 25. haftasının hakemleri dün açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Sivas-Galatasaray karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Göztepe-Başakşehir maçını Ali Palabıyık, G.Antep-Trabzon maçını ise Halis Özkahya yönetecek.
G.SARAY&THY TURLADI
Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Arkas Spor'u 3-2 yenen Galatasaray yarı finale yükseldi. Challenge Kupası'nda THY, ASKÖ Linz'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
DUYGU'DAN ALTIN MADALYA
Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Duygu Dirgen, 70 kilogramda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Dirgen, Rus, Kazak ve Kırgız rakiplerini eleyerek altın madalya kazandı.
DARÜŞŞAFAKA-BOLOGNA
ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen, 20.15'te İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak müsabaka seyircisiz oynanacak.
BEŞİKTAŞ&İZMİT GÜLDÜ
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Beşiktaş, Ormanspor'u 74-68, İzmit Bld.'de Galatasaray'ı üstün bir oyundan sonra 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.
FURKAN KORKMAZ'IN ÇABASI YETERSİZ KALDI
NBA'de milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, Los Angeles Lakers'a 120-107 mağlup oldu. Furkan 24 dakika parkede kaldı; 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Lakerslı Anthony Davies 37 sayı atarak karşılaşmanın MVP'si oldu.
TÜRK DERBİSİNDE ZAFER TÜRK TELEKOM'UN OLDU
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Türk Telekom, Beşiktaş'ı 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. Euro Cup Top 16'da ise Tofaş Andorra'yı 97-94 yenerek grubundan çıktı. FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında ise Bahçeşehir, Ventspils'i 78-77'lik skorla dize getirdi. Karşıyaka da aynı kupada Kyiv'i deplasmanda 89-71 yendi.
15'LİK YILDIZ CİMBOM'DA
TFF 2'nci Lig'de Manisa FK U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.
FENER'E 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor kupada mağlup ettiği Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer son yenilgisini 26 Aralık 2016'da yaşamıştı.
PEREIRA&NDIAYE'DEN MÜJDELİ HABER
Zorlu Gaziantep deplasmanı öncesi Trabzon'a iki müjde geldi. Ndiaye ve Pereira'nın bu maçta forma giyebileceği açıklandı.
KARTAL'DA SARI ALARM
Beşiktaş'ta Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd kart sınırında.
SİVAS-GALATASARAY MAÇI METE KALKAVAN'IN
Süper Lig'in 25. haftasının hakemleri dün açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Sivas-Galatasaray karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek. Göztepe-Başakşehir maçını Ali Palabıyık, G.Antep-Trabzon maçını ise Halis Özkahya yönetecek.
G.SARAY&THY TURLADI
Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında Arkas Spor'u 3-2 yenen Galatasaray yarı finale yükseldi. Challenge Kupası'nda THY, ASKÖ Linz'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
DUYGU'DAN ALTIN MADALYA
Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Duygu Dirgen, 70 kilogramda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Dirgen, Rus, Kazak ve Kırgız rakiplerini eleyerek altın madalya kazandı.
DARÜŞŞAFAKA-BOLOGNA
ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen, 20.15'te İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak müsabaka seyircisiz oynanacak.
BEŞİKTAŞ&İZMİT GÜLDÜ
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Beşiktaş, Ormanspor'u 74-68, İzmit Bld.'de Galatasaray'ı üstün bir oyundan sonra 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.