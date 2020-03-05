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    • Spor
    • 05.03.2020 Gazete
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    , ile sözleşme imzaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de 13. sırada buluunan ile sözleşme imzaladı. İşte haberin detayları ve 5 Mart tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz spor haberleri...

    Malatya Karaman ile sözleşme imzaladı
    Süper Lig'de 13. sırada buluunan Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik direktör Malatya'da bir otelde yapılan imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı- Kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Hikmet hocayla çıkışa geçeceğimize inanıyorum" dedi.

    FURKAN KORKMAZ'IN ÇABASI YETERSİZ KALDI
    NBA'de milli yıldızımız Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers, Los Angeles Lakers'a 120-107 mağlup oldu. Furkan 24 dakika parkede kaldı; 11 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi. Lakerslı Anthony Davies 37 sayı atarak karşılaşmanın MVP'si oldu.

    TÜRK DERBİSİNDE ZAFER TÜRK TELEKOM'UN OLDU
    FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Türk Telekom, Beşiktaş 89-78 yenerek seride 1-0 öne geçti. Euro Cup Top 16'da ise Tofaş Andorra'yı 97-94 yenerek grubundan çıktı. FIBA Avrupa Kupası ilk maçında ise Bahçeşehir, Ventspils'i 78-77'lik skorla dize getirdi. Karşıyaka da aynı kupada Kyiv'i deplasmanda 89-71 yendi.

    15'LİK YILDIZ CİMBOM'DA
    TFF 2'nci Lig'de Manisa FK U15 takımında forma giyen Efe Kansız, altyapısına transfer oldu.

    FENER'E 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Trabzonspor kupada mağlup ettiği Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bordo-Mavililer son yenilgisini 26 Aralık 2016'da yaşamıştı.



    PEREIRA&NDIAYE'DEN MÜJDELİ HABER
    Zorlu Gaziantep deplasmanı öncesi Trabzon'a iki müjde geldi. Ndiaye ve Pereira'nın bu maçta forma giyebileceği açıklandı.



    KARTAL'DA SARI ALARM
    Beşiktaş'ta Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd kart sınırında.

    SİVAS-GALATASARAY MAÇI METE KALKAVAN'IN
    'in 25. haftasının hakemleri dün açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Sivas-Galatasaray karşılaşmasını yönetecek. Göztepe-Başakşehir maçını , G.Antep-Trabzon maçını ise yönetecek.

    G.SARAY&THY TURLADI
    Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında 'u 3-2 yenen Galatasaray yarı finale yükseldi. 'nda THY, ASKÖ Linz'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.



    DUYGU'DAN ALTIN MADALYA
    Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda Duygu Dirgen, 70 kilogramda rakiplerini eleyerek şampiyon oldu. Dirgen, Rus, Kazak ve Kırgız rakiplerini eleyerek altın madalya kazandı.

    DARÜŞŞAFAKA-BOLOGNA
    ULEB 'nda Darüşşafaka Tekfen, 20.15'te İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak müsabaka seyircisiz oynanacak.

    BEŞİKTAŞ&İZMİT GÜLDÜ
    Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında , Ormanspor'u 74-68, İzmit Bld.'de Galatasaray'ı üstün bir oyundan sonra 81-66 yenerek yarı finale yükseldi.

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