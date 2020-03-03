Almanya Ligi'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi oyuncusu, Augsburg - Borussia Mönchengladbach maçındaki performansıyla Lars Stindl oldu. Bundesliga'nın 24. haftasında Mönchengladbach, deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi. 3 puanı getiren golleri Bensebaini ve Stindl (2) kaydederken, ev sahibinin golleri Löwen ve Finnbogason'dan geldi.