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    • 03.03.2020 17:38
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    'da 24. haftanın futbolcusu oldu! İşte Lars Stindl'in ağlarını sarstığı goller

    'nde 2019-2020 sezonunun 24. haftasının en iyi oyuncusu, - maçındaki performansıyla oldu. 'nın 24. haftasında Mönchengladbach, deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi. 3 puanı getiren golleri Bensebaini ve Stindl (2) kaydederken, ev sahibinin golleri Löwen ve Finnbogason'dan geldi.

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    Haberler Spor Bundesliga'da 24. haftanın futbolcusu Lars Stindl oldu! İşte Lars Stindl'in Augsburg ağlarını sarstığı goller
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