MAÇ SONUCU: Kayserispor 1-0 Göztepe

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 70. dakikasında Kayserispor, Mesanovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, Göztepe 34 puanda kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topa sert vuran Napoleoni'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
16. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında orta sahada topla buluşan Mesanovic, meşin yuvarlağı Kravets'e verdi. Kravets'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top auta çıktı.
37. dakikada Emre Taşdemir, rakibi Napoleoni'ye ceza sahası ön çizgisine faul yaptı. Serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
45. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mesanovic, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.
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