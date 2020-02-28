Beşiktaş’a bir ret de Tahkim'den

Göztepe maçında kural hatası yapıldığına dair yaptığı itiraz MHK tarafından geri çevrilen Beşiktaş konuyu Tahkim'e taşımıştı. Tahkim dün yaptığı toplantıda Siyah-Beyazlılar'ın itirazını kabul etmedi. Göztepe maçında kural hatası yapıldığına dair yaptığı itiraz MHK tarafından geri çevrilen Beşiktaş konuyu Tahkim'e taşımıştı. Tahkim dün yaptığı toplantıda Siyah-Beyazlılar'ın itirazını kabul etmedi.
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