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    • Spor
    • 28.02.2020 Gazete
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    ’a bir ret de 'den

    maçında kural hatası yapıldığına dair yaptığı itiraz tarafından geri çevrilen konuyu 'e taşımıştı. Tahkim dün yaptığı toplantıda Siyah-Beyazlılar'ın itirazını kabul etmedi.

    Beşiktaş’a bir ret de Tahkim'den
    Göztepe maçında kural hatası yapıldığına dair yaptığı itiraz MHK tarafından geri çevrilen Beşiktaş konuyu 'e taşımıştı. Tahkim dün yaptığı toplantıda Siyah-Beyazlılar'ın itirazını kabul etmedi.

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