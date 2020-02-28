Antalya hazırlıkları devam ediyor

Yarın ligde Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor... İdman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 ve pas çalışması yaptı. Yarın ligde Antalyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor... İdman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 ve pas çalışması yaptı.
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