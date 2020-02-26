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    • Spor
    • 26.02.2020 Gazete
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    ’ta hazırlıkları sürüyor

    ’ta maçının hazırlıkları sürüyor. Caner’in durumu belirsizliğini korurken Yalçın’ın önündeki ilk 11’i değiştirmeeyceği öğre

    Alanyaspor’a aynı kadro
    Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önündeki ilk 11'i değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu arada sol alt adalesinde ağrısı bulunan Caner Erkin'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


    yönetiminde maçının hazırlıklarını sürdürdü.



    GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR
    Beşiktaş'a çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet gören Yalçın gözünü Alanyaspor maçına çevirdi. Yalçın'ın yeni bir galibiyet serisi başlatmak için bu maçı bir dönüm noktası olarak gördüğü öğrenildi.

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