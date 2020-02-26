Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Trabzonspor önündeki ilk 11'i değiştirmeyi düşünmediği öğrenildi. Bu arada sol alt adalesinde ağrısı bulunan Caner Erkin'in durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR
Beşiktaş'a çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet gören Yalçın gözünü Alanyaspor maçına çevirdi. Yalçın'ın yeni bir galibiyet serisi başlatmak için bu maçı bir dönüm noktası olarak gördüğü öğrenildi.
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
GALİBİYET SERİSİ İSTİYOR
Beşiktaş'a çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet gören Yalçın gözünü Alanyaspor maçına çevirdi. Yalçın'ın yeni bir galibiyet serisi başlatmak için bu maçı bir dönüm noktası olarak gördüğü öğrenildi.
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