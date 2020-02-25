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    • Spor
    • 25.02.2020 Gazete
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    müjdesi

    ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta grip nedeniyle yoğun bir tedavi uygulanan idmana çıktı. maçında oynayanlar ısınma koşusu yaptı.

    Adem Ljajic müjdesi
    Beşiktaş Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta grip nedeniyle yoğun bir tedavi uygulanan idmana çıktı. maçında oynayanlar ısınma koşusu yaptı.

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