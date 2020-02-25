Adem Ljajic müjdesi

Beşiktaş Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta grip nedeniyle yoğun bir tedavi uygulanan Adem Ljajic idmana çıktı. Trabzon maçında oynayanlar ısınma koşusu yaptı.
CANER'DE BELİRSİZLİK
Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Caner'in sol arka adalesindeki gerilme nedeniyle MR'ı çekilecek. Bu oyuncunun oynayıp oynamayacağı netleşecek.
FUTBOL ÇOK ACIMASIZ
Kartal'ın yıldız ismi N'Koudou Trabzonspor önünde 2 puan kaybettikleri için 2 gündür uyumadığını söyleyerek, "Futbol çok acımasız" de
CANER'DE BELİRSİZLİK
Kartal'ın tecrübeli oyuncusu Caner'in sol arka adalesindeki gerilme nedeniyle MR'ı çekilecek. Bu oyuncunun oynayıp oynamayacağı netleşecek.
FUTBOL ÇOK ACIMASIZ
Kartal'ın yıldız ismi N'Koudou Trabzonspor önünde 2 puan kaybettikleri için 2 gündür uyumadığını söyleyerek, "Futbol çok acımasız" de
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