Son dakika: Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kalp krizi geçirdi

Kasımpaşa Kulübü idari yöneticisi Nursal Bilgin, Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor maçı sırasında kalp krizi geçirdi. Bilgin, hastaneye kaldırıldı.Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor karşılaşmasında şok bir olay yaşandı. Kasımpaşa Kulübü'nün idari yöneticisi Nursal Bilgin, maçın oynandığı sırada tribünde kalp krizi geçirdi. Ambulans hemen sahanın kenarına gelirken, Bilgin hastaneye kaldırıldı. Maç kısa bir süreliğine dururken, Kasımpaşalı futbolcular da şaşkınlığını ve üzgünlüğünü gizleyemedi.