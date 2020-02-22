3'üncü Uluslararası Etnospor Forumu 'Geleneksel Sporların İhyası' temasıyla Antalya'da başladı. Forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların önemine vurgu yaptı. "Hiçbir siyasi amaç gözetmeden ortak değerlerimiz üzerinde birleşmeliyiz." dedi.

"Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen foruma, 49 ülkeden bakanlar, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katılıyor. 200 üzerinde davetli kendi kültürlerindeki geleneksel sporları yaşatmak için atılacak adımları bu forumda masaya yatırıyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şey yoktur. dünya üzerindeki her kültür değerledir ve bunların her biri aslında azami saygıyı hak eder. Geçtiğimiz yüz yılda egemen güçlerin baskılarıyla kendi dilimizden tarihimizden kültürel değerlerimizden uzaklaştırılmak istendik." diye konuştu.





Forumun konukları arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Geleneksel sporların milli kimliklerin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Dünyadaki dijitalleşme üzerinden yapılan dayatmalara dikkati çekti.

Kasapoğlu, "Yeni yaşama kültürünün mimarları bu dünyada tek tip bir insan prototipine hizmet eden ve bununla birlikte popüler olan bir kültürü pazarlamanın telaşında. Bu yolda çareler aramak her birimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Etnospor Forumu önümüzdeki yıl Azerbaycan'da düzenlenecek.





