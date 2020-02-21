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    • Spor
    • 21.02.2020 Gazete
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    : Lider gidiyoruz lider döneceğiz

    maçı öncesi arkadaşlarıyla toplantı yapan , “Ligin en iyi oynayan takımıyız... Bunu birçok maçta ispatladık. Lider gidiyoruz, lider döneceğiz” dedi.

    Lider gidiyoruz lider döneceğiz
    Trabzon taptanı Jose Sosa, yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık" dedi.

    GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER
    Sosa,     "Beşiktaş maçında da her zamanki futbolumuzu oynayacağız. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz" diye konuştu. Tangocu yıldız, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.



    90 DAKİKA SAVAŞMALIYIZ
    Kaptan Sosa, Beşiktaş'a karşı 90 dakika savaşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemiliyiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

    Sosa son haftalarda gösterdiği performansla farkını ortaya koyuyor.


    DEPLASMANDA DA LİDER!
    spor, ertelenen maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor.



    FIRTINA'NIN DERBİ MESAİSİ
    , ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün sürdürdü. maçında adalesinde ağrı hisseden Nwakaeme ile önceki günkü çalışmada tedbir amaçlı koşu yapan Ndiaye'nin de antrenmanda yer aldıkları bildirildi.



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