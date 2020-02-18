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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    Bu gurur 40 yaşındaki Çimşir’in

    , bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Son olarak yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören Fırtınası, daha sonra bunu tekrarlayamadı. , 298 haftasonra lider oldu.

    Bu gurur 40 yaşındaki Çimşir’in
    Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu. Son olarak Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören Fırtınası, daha sonra bunu tekrarlayamadı. , 298 haftasonra lider oldu.

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