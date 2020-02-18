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    • Spor
    • 18.02.2020 Gazete

    6 ayda değerini yüzde 67 artırdı

    Gol krallığı yarışında zirvede olan ’un golcüsü , 6 ayda değerini yüzde 67 artırdı. 6 milyon ’luk değeri 10 milyon Euro’ya yükseldi...

    Sörloth değerini katladı
    Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, 'de attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Sörloth 6 ayda değerini yüzde 67 oranında arttırmayı başardı. Bu sezon performansı ile göz dolduran Sörloth, Bordo-Mavililere imza attığında 6 milyon Euro olan değerini 10 milyon Euro'ya çıkardı. ekibine kiralık olarak imza atan oyuncu bir yıl daha formasını giyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu Trabzonspor'da...

    OĞLUM TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI
    Sörloth'un babası , "Oğlum Trabzonspor'un önemli bir parçası... Herkes onu çok seviyor" yorumunda bulundu. Goran Sörloth, bi dönem 'da forma giymişti.

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