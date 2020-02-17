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    • Spor
    • 17.02.2020 Gazete

    Son 25 yılın en kötü

    Ligde 36 puanla 7’nci sırada bulunan son 25 yıldır bu kadar kötü bir sezon geçirmedi. ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994- 1995'ten beri en kötü derecesini bu sezon yaptı.

    Son 25 yılın en kötü Kartal’ı
    Ligde bu sezon 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 36 puan toplayabilen 22. haftalar dikkate alındığında 7. sırada kaldı. ligin 34 hafta olarak oynanmaya başladığı 1994- 1995'ten beri en kötü derecesini bu sezon yaptı.

    HİÇ BU KADAR OLMAMIŞTI
    Beşiktaş 2010-2011 ve 1997-1998 sezonlarında 22. haftalarda 6. sırada yer almıştı. 2010-2011 sezonunu 5. sırada bitiren Kartal'ın 1997-1998'de ise aynı sırada kaldı. 2009-2010 ve 2005-2006 sezonlarında 22. haftayı 5. sırada geçen Beşiktaş 2009- 10'da 4., 2005-2006'da da 3. oldu.

    Kartal'ın golcü oyuncusu Umut Narin şampiyonluk defterinin hala kapanmadığını söyleyerek, 'Ligde her şey olabilir" dedi.

    LUCESCU BU HAFTA İSTANBUL'DA OLACAK
    Beşiktaş'ta danışmanlığa getirilmesi beklenen Lucescu'nun bu hafta İstanbul'da olacağı öğrenildi. Rumen hoca ile ayrıntılar görüşülecek.
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