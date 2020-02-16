Dipten gelen darbe

Ankaragücü önünde aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. mağlubiyetini alırken bu yenilgilerin 3'ünü küme düşmemeye oynayan takımlardan aldı. Kanarya ligin ilk yarısında Kayserispor'a 1-0 yenildikten sonra Antalyaspor'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe dün de A.Gücü'ne 2-1 yenilerek 6. yenilgisini almış oldu.
10 YIL SONRA KAZANDI
Ankaragücü, Aralık 2010'dan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.
A.GÜCÜ: 7 MİLYON F.BAHÇE: 57 MİLYON
A.Gücü'nün dün sahaya çıkan ilk 11'inin değeri 7 milyon Euro idi... Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadronun değeri ise 57 milyon Euro. Başkent ekibi mütevazı kadrosuyla zoru başardı.
10 YIL SONRA KAZANDI
Ankaragücü, Aralık 2010'dan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'yi evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.
A.GÜCÜ: 7 MİLYON F.BAHÇE: 57 MİLYON
A.Gücü'nün dün sahaya çıkan ilk 11'inin değeri 7 milyon Euro idi... Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadronun değeri ise 57 milyon Euro. Başkent ekibi mütevazı kadrosuyla zoru başardı.
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