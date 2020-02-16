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    • Spor
    • 16.02.2020 Gazete

    Dipten gelen darbe

    Ankaragücü önünde aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. mağlubiyetini alırken bu yenilgilerin 3'ünü küme düşmemeye oynayan takımlardan aldı. Kanarya ligin ilk yarısında 'a 1-0 yenildikten sonra 'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu. dün de A.Gücü'ne 2-1 yenilerek 6. yenilgisini almış oldu.

    Dipten gelen darbe
    Ankaragücü önünde aldığı yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. mağlubiyetini alırken bu yenilgilerin 3'ünü küme düşmemeye oynayan takımlardan aldı. Kanarya ligin ilk yarısında Kayserispor'a 1-0 yenildikten sonra 'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Fenerbahçe dün de A.Gücü'ne 2-1 yenilerek 6. yenilgisini almış oldu.



    10 YIL SONRA KAZANDI
    Ankaragücü, Aralık 2010'dan bu yana 'de 'yi evinde ilk kez mağlup etmeyi başardı.

    A.GÜCÜ: 7 MİLYON F.BAHÇE: 57 MİLYON
    A.Gücü'nün dün sahaya çıkan ilk 11'inin değeri 7 milyon Euro idi... Fenerbahçe'de sahaya çıkan kadronun değeri ise 57 milyon Euro. Başkent ekibi mütevazı kadrosuyla zoru başardı.

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