F.Bahçe adını finale yazdırdı

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında F.Bahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 yenerek adını finale yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Nando De Colo attığı 19 sayıyla yıldızlaştı. Günün ilk maçında ise Darüşşafaka Tekfen, G.Saray'ı 85-71 yendi. F.Bahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen finali yarın oynanacak.
- Spor
- 15.02.2020 Gazete
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