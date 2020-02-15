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    • Spor
    • 15.02.2020 Gazete

    F.Bahçe adını finale yazdırdı

    Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında F.Bahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 yenerek adını finale yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Nando De Colo attığı 19 sayıyla yıldızlaştı. Günün ilk maçında ise Darüşşafaka Tekfen, G.Saray'ı 85-71 yendi. F.Bahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen finali yarın oynanacak.

    F.Bahçe adını finale yazdırdı
    Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında F.Bahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 yenerek adını finale yazdırdı. A Spor'dan yayınlanan ve büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada Nando De Colo attığı 19 sayıyla yıldızlaştı. Günün ilk maçında ise Darüşşafaka Tekfen, G.Saray85-71 yendi. F.Bahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen finali yarın oynanacak.

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