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    • Spor
    • 13.02.2020 Gazete

    Sosa&Novak ile yine yeniden

    Bordo-Mavililer iç de Sosa ve Novak ile anlaşma zemini arayacak... bu kez iki yıldıza imza attırmakta bir hayli kararlı. İşte haberin detayları ve 13 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz spor haberleri...

    Sosa&Novak ile yine yeniden
    Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu. Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon Euro ödeyecek.



    Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

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