Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.
13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde Akdeniz temsilcisi, hava şartlarından dolayı Sivas'a iniş yapamadı. Bunun ardından Antalyaspor kafilesini taşıyan uçağın Kayseri'ye iniş yapacağı aktarıldı.
SİVASSPORLU OYUNCULARIN KAR KEYFİ
Antalyasporlu futbolcular hava şartları nedeniyle Sivas'a iniş yapamazken, Sivassporlu futbolcuların antrenmandaki kar keyfi de kameralara böyle yansıdı.
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