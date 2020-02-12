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    • 12.02.2020 17:05
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    • 12.02.2020 17:22

    için Sivas'a giden 'un uçağı iniş yapamadı!

    Son dakika haberine göre; çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'un uçağı, hava şartlarından dolayı Sivas'a inemedi. Kafileyi taşıyan uçak, Kayseri'ye iniş yapacak.

    Antalyaspor Sivas'a gidemedi!

    çeyrek final rövanş karşılaşmasında , deplasmanda 'un konuğu olacak.

    13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde Akdeniz temsilcisi, hava şartlarından dolayı Sivas'a iniş yapamadı. Bunun ardından Antalyaspor kafilesini taşıyan uçağın Kayseri'ye iniş yapacağı aktarıldı.

    SİVASSPORLU OYUNCULARIN KAR KEYFİ

    Antalyasporlu futbolcular hava şartları nedeniyle Sivas'a iniş yapamazken, Sivassporlu futbolcuların antrenmandaki kar keyfi de kameralara böyle yansıdı.

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