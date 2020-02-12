Trabzonspor gözünü liderliğe çevirdi... Bu hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek Bordo-Mavililer rakiplerini yendiği takdirde 298 haftalık bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor 8. hafta sahasında Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla lider olmuş ancak o haftayı lider olarak kapatmayı başaramamıştı.







Karadeniz ekibi en son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider olarak kapatmıştı. Trabzonspor 22 Nisan 2011'de deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalarak o hafta liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.



HEYECAN DORUKTA

Ligde fırtına gibi esen Trabzonspor'da Sivas maçı öncesinde çok büyük heyecan var. Tek hedef galibiyet.







SÖRLOTH PFDK'DA

TFF Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sörloth'u 'kural dışı hareketi' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Kararın yarın çıkması bekleniyor.







EKUBAN İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonsporlu Ekuban'ın sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildiği bildirildi.







SİVASSPOR MAÇINDA HERKES GÖRECEK

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Sosa, Sivasspor maçında güçlerini herkesin göreceğini söyledi. Arjantinli yıldız, "Liderliği ele geçirerek sezon sonuna kadar koruyacağız" diye konuş