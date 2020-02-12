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    • Spor
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    kazanırsa 298 hafta sonra lider olacak

    Bordo-Mavililer, ’u mağlup ettiği takdirde 2011’de bıraktıkları liderliği 298 hafta sonra geri alacak. İşte haberin detayları ve 12 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

    Trabzonspor’da dev heyecan

    Trabzonspor gözünü liderliğe çevirdi... Bu hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek Bordo-Mavililer rakiplerini yendiği takdirde 298 haftalık bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor 8. hafta sahasında Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla lider olmuş ancak o haftayı lider olarak kapatmayı başaramamıştı.



    Karadeniz ekibi en son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider olarak kapatmıştı. Trabzonspor 22 Nisan 2011'de deplasmanda ile 0-0 berabere kalarak o hafta liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

    HEYECAN DORUKTA
    Ligde fırtına gibi esen 'da Sivas maçı öncesinde çok büyük heyecan var. Tek hedef galibiyet.



    SÖRLOTH PFDK'DA
    TFF Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sörloth'u 'kural dışı hareketi' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Kararın yarın çıkması bekleniyor.



    EKUBAN İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
    Trabzonsporlu Ekuban'ın sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildiği bildirildi.



    SİVASSPOR     MAÇINDA HERKES GÖRECEK
    Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Sosa, maçında güçlerini herkesin göreceğini söyledi. Arjantinli yıldız, "Liderliği ele geçirerek sezon sonuna kadar koruyacağız" diye konuş

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