Trabzonspor gözünü liderliğe çevirdi... Bu hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek Bordo-Mavililer rakiplerini yendiği takdirde 298 haftalık bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor 8. hafta sahasında Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla lider olmuş ancak o haftayı lider olarak kapatmayı başaramamıştı.
Karadeniz ekibi en son olarak 2010-11 sezonunun 29. haftasını lider olarak kapatmıştı. Trabzonspor 22 Nisan 2011'de deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalarak o hafta liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.
HEYECAN DORUKTA
Ligde fırtına gibi esen Trabzonspor'da Sivas maçı öncesinde çok büyük heyecan var. Tek hedef galibiyet.
SÖRLOTH PFDK'DA
TFF Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Sörloth'u 'kural dışı hareketi' sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Kararın yarın çıkması bekleniyor.
EKUBAN İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonsporlu Ekuban'ın sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edildiği bildirildi.
SİVASSPOR MAÇINDA HERKES GÖRECEK
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Sosa, Sivasspor maçında güçlerini herkesin göreceğini söyledi. Arjantinli yıldız, "Liderliği ele geçirerek sezon sonuna kadar koruyacağız" diye konuş
- Spor
- 12.02.2020 06:59
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- Son Güncelleme:
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- 12.02.2020 06:59
Trabzonspor kazanırsa 298 hafta sonra lider olacak
Bordo-Mavililer, Sivasspor’u mağlup ettiği takdirde 22 Nisan 2011’de bıraktıkları liderliği 298 hafta sonra geri alacak. İşte haberin detayları ve 12 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz Trabzonspor haberleri...
Trabzonspor gözünü liderliğe çevirdi... Bu hafta sahasında Sivasspor'u konuk edecek Bordo-Mavililer rakiplerini yendiği takdirde 298 haftalık bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor 8. hafta sahasında Gaziantep'i 4-1 yenerek maç fazlasıyla lider olmuş ancak o haftayı lider olarak kapatmayı başaramamıştı.
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