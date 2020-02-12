Süper Lig'in 22. haftasında oynanılacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
21. haftada oynanılan Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakasının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ömit Öztürk'e maç verilmezken, Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşmasında tahrik edilmesinin ardından duruma tepki gösteren Sörloth'ı kırmızı kartla cezalandırılan Hüseyin Göçek kızağa çekildi.
14 ŞUBAT CUMA
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
15 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
16 ŞUBAT PAZAR
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
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