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    • 12.02.2020 13:24

    Son dakika haberi... 'de 22.haftanın hakemleri belli oldu

    , 22.haftanın hakemlerini açıkladı. Buna göre maçının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ümit Öztürk'e maç verilmedi. - maçına Abdülkadir Bitigen, Trabzonspor-Sivasspor maçına ise atandı.

    22.haftanın hakemleri belli oldu

    'in 22. haftasında oynanılacak karşılaşmaların hakemleri (TFF) tarafından açıklandı.

    21. haftada oynanılan - müsabakasının VAR hakemi Serkan Tokat ve orta hakem Ömit Öztürk'e maç verilmezken, Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşmasında tahrik edilmesinin ardından duruma tepki gösteren Sörloth'ı kırmızı kartla cezalandırılan Hüseyin Göçek kızağa çekildi.

    14 ŞUBAT CUMA

    20.00 -: Abdulkadir Bitigen

    15 ŞUBAT CUMARTESİ

    14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Özgür Yankaya

    17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Ali Şansalan

    20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    16 ŞUBAT PAZAR

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

    16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor:

    19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    17 ŞUBAT PAZARTESİ

    20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

    20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

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