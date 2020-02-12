Riva’da 4 saatlik zirve

Dün futbolun kalbi Riva'da attı... Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı bu kez Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde yapıldı. Kritik zirveye TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ile VAR koordinatörü Barış Şimşek katıldı.
Şimşek kulüp başkanlarına VAR konusunda brifing verirken, kulüp lisans talimatnamesi de masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Nihat Özdemir, "Şu anda VAR sistesi sayesinde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise "Son derece verimli bir toplantı oldu. Güzel bilgiler aldık" ifadesini kullandı.
F.BAHÇE'DEN PROTESTO
Zirveye sadece F.Bahçe katılmadı. Mehmet Sepil, "Ali Koç başkan beni aradı. Toplantının selameti açısından katılmamasının daha doğru olduğunu söyledi" dedi.
Şimşek kulüp başkanlarına VAR konusunda brifing verirken, kulüp lisans talimatnamesi de masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Nihat Özdemir, "Şu anda VAR sistesi sayesinde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise "Son derece verimli bir toplantı oldu. Güzel bilgiler aldık" ifadesini kullandı.
F.BAHÇE'DEN PROTESTO
Zirveye sadece F.Bahçe katılmadı. Mehmet Sepil, "Ali Koç başkan beni aradı. Toplantının selameti açısından katılmamasının daha doğru olduğunu söyledi" dedi.
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