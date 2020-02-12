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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    ’da 4 saatlik zirve

    Kulüpler Birliği toplantısı, ve başkanlarının katılımıyla ’da yapıldı. 4 saat süren zirvede kulüp lisans talimatnamesi masaya yatırılırken, başkanlara VAR konusunda özel bir sunum yapıldı.

    Riva’da 4 saatlik zirve
    Dün futbolun kalbi Riva'da attı... Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı bu kez Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde yapıldı. Kritik zirveye Başkanı Nihat Özdemir, Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan ile VAR koordinatörü Barış Şimşek katıldı.

    Şimşek kulüp başkanlarına VAR konusunda brifing verirken, kulüp lisans talimatnamesi de masaya yatırıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Nihat Özdemir, "Şu anda VAR sistesi sayesinde 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise "Son derece verimli bir toplantı oldu. Güzel bilgiler aldık" ifadesini kullandı.

    F.BAHÇE'DEN PROTESTO
    Zirveye sadece F.Bahçe katılmadı. , " başkan beni aradı. Toplantının selameti açısından katılmamasının daha doğru olduğunu söyledi" dedi.

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