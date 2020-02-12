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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    ’nın rakibi G.saray

    Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde , ’i eledi. Tofaş’ı kupanın dışına iten G.Saray’la ’de eşleşti...

    Daçka’nın rakibi G.saray
    Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 'i 81-71 yenen Tekfen, 'e kaldı. Maçta ilk yarıyı 38-39 geride bitiren , ikinci yarıdaki etkili oyunu ile turu atladı. Çeyrek finaldeki diğer maçta ise Tofaş'ı 98-81 yendi. Dörtlü Final'de Daçka ile Galatasaray eşleşti.

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