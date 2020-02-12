Daçka’nın rakibi G.saray

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen, Dörtlü Final'e kaldı. Maçta ilk yarıyı 38-39 geride bitiren Daçka, ikinci yarıdaki etkili oyunu ile turu atladı. Çeyrek finaldeki diğer maçta ise Galatasaray Tofaş'ı 98-81 yendi. Dörtlü Final'de Daçka ile Galatasaray eşleşti.
- Spor
- 12.02.2020 06:59
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- 12.02.2020 06:59
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