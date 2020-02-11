Mariano geri döndü!

Aslan'da sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Mariano ikinci yarıdaki performansıyla büyülüyor. Brezilyalı oyuncu, son oynanan 4 lig maçında 4 asist yaparak gerçek kimliğine büründü. Mariano, Galatasaray'a geldiği 2016-17 sezonunda gösterdiği performansla taraftarları büyülemişti.
CİMBOM'DA SARACCHI MÜJDESİ
Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Galatasaray teknik heyeti Saracchi'den gelen habr sonrası rahatladı.
GALATASARAY ARA VERMEDİ
Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası mesaisine ara vermeden başladı. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmda 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Oyuncuların idmanda bir hayli neşeli olmaları isie dikkatlerden kaçmadı.
MARTIN LINNES FORM TUTUYOR
Ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan Martin Linnes, yavaş yavaş form tutuyor. Norveçli, Kasımpaşa maçında eski günlere dönüş sinyali verdi.
CİMBOM'DA SARACCHI MÜJDESİ
Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Galatasaray teknik heyeti Saracchi'den gelen habr sonrası rahatladı.
GALATASARAY ARA VERMEDİ
Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası mesaisine ara vermeden başladı. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmda 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Oyuncuların idmanda bir hayli neşeli olmaları isie dikkatlerden kaçmadı.
MARTIN LINNES FORM TUTUYOR
Ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan Martin Linnes, yavaş yavaş form tutuyor. Norveçli, Kasımpaşa maçında eski günlere dönüş sinyali verdi.
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