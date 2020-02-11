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    • 11.02.2020 07:00

    Mariano geri döndü!

    Aslan'da sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Mariano ikinci yarıdaki performansıyla büyülüyor. Brezilyalı oyuncu, son oynanan 4 lig maçında 4 asist yaparak gerçek kimliğine büründü.

    Mariano geri döndü!
    Aslan'da sezonun ilk yarısında beklenen performansı gösteremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Mariano ikinci yarıdaki performansıyla büyülüyor. Brezilyalı oyuncu, son oynanan 4 lig maçında 4 asist yaparak gerçek kimliğine büründü. Mariano, Galatasaray'a geldiği 2016-17 sezonunda gösterdiği performansla taraftarları büyülemişti.

    CİMBOM'DA SARACCHI MÜJDESİ
    Kasımpaşa     ile oynanan karşılaşmanın 4'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi. teknik heyeti Saracchi'den gelen habr sonrası rahatladı.



    GALATASARAY ARA VERMEDİ
    Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası mesaisine ara vermeden başladı. Dün 'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmda 6'ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Oyuncuların idmanda bir hayli neşeli olmaları isie dikkatlerden kaçmadı.

    MARTIN LINNES FORM TUTUYOR
    Ligin ilk yarısında lisansı çıkmayan Martin Linnes, yavaş yavaş form tutuyor. Norveçli, maçında eski günlere dönüş sinyali verdi.

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