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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    ’e ilk 11 yolu göründü

    'ın ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve son golü atan Lens'in tarafından maçında ilk 11'de oynatılacağı öğrenildi.

    Jeremain Lens’e ilk 11 yolu göründü
    Beşiktaş'ın ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve son golü atan Lens'in tarafından maçında ilk 11'de oynatılacağı öğrenildi.



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