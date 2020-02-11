Jeremain Lens’e ilk 11 yolu göründü

Beşiktaş'ın Gaziantep ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve son golü atan Lens'in Sergen Yalçın tarafından Başakşehir maçında ilk 11'de oynatılacağı öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI START ALDI
Beşiktaş Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Dorukhan ve Gökhan katılmadı.
BURAK'A YALÇIN'DAN ÖZEL UYARI
Sergen Yalçın'ın kart sınırında olan Burak 'ı zorlu maçlar öncesinde uyararak dikkatini çektiği öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR HAZIRLIKLARI START ALDI
Beşiktaş Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenmana Dorukhan ve Gökhan katılmadı.
BURAK'A YALÇIN'DAN ÖZEL UYARI
Sergen Yalçın'ın kart sınırında olan Burak 'ı zorlu maçlar öncesinde uyararak dikkatini çektiği öğrenildi.
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