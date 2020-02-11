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    • 11.02.2020 07:00

    'da kader günü

    'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken kararına tedbir koydurmuştu. Mahkeme bugün görülecek ve karar açıklanacak.

    Saray’da kader günü
    G.Saray'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken kararına tedbir koydurmuştu. Mahkeme bugün görülecek ve karar açıklanacak.

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