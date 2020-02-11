G.Saray'da geçtiğimiz mart ayında düzenlenen olağan mali genel kurulda mali yönden ibra edilip idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz Yönetimi konuyu yargıya taşıyarak ibrasızlık sonucu tüzük gereği alınması gereken seçim kararına tedbir koydurmuştu. Mahkeme bugün görülecek ve karar açıklanacak.
- Spor
- 11.02.2020 07:00
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- 11.02.2020 07:00
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