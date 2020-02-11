Fener rövanşa çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Çeyrek final rövanş maçlarının ilkinde bugün Fenerbahçe ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-Lacivertliler rakipleri önünde ilk maçı 3-0 kazandığı için rövanş maçına çok rahat çıkacak.
İŞTE KUPA PROGRAMI
BUGÜN:
20.30 F.Bahçe-Kırklarelispor
YARIN:
20.30 G.Saray-Alanyaspor
PERŞEMBE
17.00 Erzurum-Trabzonspor
19.15 Sivasspor-Antalyaspor
İŞTE KUPA PROGRAMI
BUGÜN:
20.30 F.Bahçe-Kırklarelispor
YARIN:
20.30 G.Saray-Alanyaspor
PERŞEMBE
17.00 Erzurum-Trabzonspor
19.15 Sivasspor-Antalyaspor
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