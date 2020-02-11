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    • 11.02.2020 07:00
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    • 11.02.2020 07:00

    Fener rövanşa çıkıyor

    'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. rövanş maçlarının ilkinde bugün ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. 'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-Lacivertliler rakipleri önünde ilk maçı 3-0 kazandığı için rövanş maçına çok rahat çıkacak.

    Fener rövanşa çıkıyor
    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. rövanş maçlarının ilkinde bugün Fenerbahçe ile Kırklarelispor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-Lacivertliler rakipleri önünde ilk maçı 3-0 kazandığı için rövanş maçına çok rahat çıkacak.


    İŞTE KUPA PROGRAMI

    BUGÜN:

    20.30 F.Bahçe-Kırklarelispor

    YARIN:

    20.30 G.Saray-Alanyaspor

    PERŞEMBE

    17.00 Erzurum-Trabzonspor

    19.15 Sivasspor-Antalyaspor

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