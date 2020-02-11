Emre Belhanda’yı solladı!

AŞİRAN

'darüzgarı...8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı.Sezon başından beri düzenli olarak oynayanise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan4 gol atabildi. İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından'dan yana olduğu öğrenildi.