Emre Belhanda’yı solladı!

Galatasaray'da Emre Akbaba rüzgarı... Sarı-Kırmızılılarda 8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı.
BELHANDA'YI GEÇTİ
Sezon başından beri düzenli olarak oynayan Younes Belhanda ise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan Faslı yıldız 4 gol atabildi. İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından Emre Akbaba'dan yana olduğu öğrenildi.
MAHMUT AŞİRAN
BELHANDA'YI GEÇTİ
Sezon başından beri düzenli olarak oynayan Younes Belhanda ise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan Faslı yıldız 4 gol atabildi. İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından Emre Akbaba'dan yana olduğu öğrenildi.
MAHMUT AŞİRAN
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