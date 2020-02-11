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    • 11.02.2020 07:00

    Emre ’yı solladı!

    'da Emre Akbaba rüzgarı... Sarı-Kırmızılılarda 8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı. Emre oynadığı futbolla ’yı kulübeye mahkum etti.

    Emre Belhanda’yı solladı!
    Galatasaray'da Emre Akbaba rüzgarı... Sarı-Kırmızılılarda 8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı.

    BELHANDA'YI GEÇTİ
    Sezon başından beri düzenli olarak oynayan Younes Belhanda ise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan Faslı yıldız 4 gol atabildi. İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından Emre Akbaba'dan yana olduğu öğrenildi.

    MAHMUT AŞİRAN

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