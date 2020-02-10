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    • Spor
    • 10.02.2020 07:03
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    • 10.02.2020 07:03

    ’un atılmasını ben sağladım

    G.Birliği ile oynanan maçın son dakikalarında ile girdiği ikili mücadelede Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası görmesine neden olan , hesabından özür diledi. Baiano, "Sörloth ile bir olayım vardı. Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum." dedi.

    Sörloth’un atılmasını ben sağladım
    G.Birliği ile oynanan maçın son dakikalarında Sörloth ile girdiği ikili mücadelede Norveçli oyuncuya tekme atan ve ardından gösterdiği tepki sonrası görmesine neden olan Baiano, hesabından özür diledi.

    , " ile bir olayım vardı. Sörloth'un maçtan atılmasını istemeden sağladım. Senden, kulüpten ve öfkeli hisseden herkesten özür diliyorum." dedi. Sörloth'un 2 maç ceza alması bekleniyor. Ancak, TFF Disiplin Talimatnamesi'nin 12. ve 13. maddesine göre cezada indirime gidilebiliyor.



    Sörloth Baino'nun acımasızsa tekmeleri sonrasında sinirlerine hakim olamadı ve rakibini itti. Kırmızı kart gördü.



    TALİMATNAME NE DİYOR?
    TFF göre haksız tahrikin derecesini dikkate alarak verilecek ceza 3'te birine kadar inebilir.

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