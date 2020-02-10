Kazanan çıkmadı işler karıştı

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Sivasspor kaybettiği iki puana rağmen önceki gün Trabzonspor'a verdiği liderliği yeniden devraldı.



MERT HAKAN DİREĞE TAKILDI

Yoğun kar yağışı altında oynanan maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. 61. dakikada Mert Hakan'ın sert şutu direkten döndü. 66'da Demba Ba'nın golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti.



MERT MÜKEMMEL ÇIKARDI

Bu golün ardından büyük bir baskı kuran Sivas 81'de Yatabare'nin şık kafasıyla 1-1'i yakaladı. Uzatma dakikalarında Mert Hakan'ın şutunu kaleci Mert çıkarınca maç 1-1 bitti.







SİVASSPOR'DAN HAKEME PENALTI İTİRAZI VAR!

Maçın 70. dakikasında Gael Clichy ceza sahasında elle oynadı. Sivassporlu futbolcular hakem Halis Özkahya'ya yoğun şekilde 'penaltı' itirazında bulundu. Ancak VAR hakemleri pozisyonun temiz olduğunu belirtince Sivas penaltıdan oldu.



SON PASLARI VERSEK KAZANIRDIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçı değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "İyi oynadık. Son paslara dikkat etsek bugün rahatlıkla galip gelebilirdik" dedi.