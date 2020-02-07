Yeni Malatyaspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'de 21. haftanın perdesi Malatya'da açılıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde ligde küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi bir maçı eksik olan ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 14 puanı bulunuyor.

YENİ MALATYA-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor'un sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb, Chaaleli, Robin Yalçın, Acquah, Karim Hafez, Bifouma, Kjartansson

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Kubalas, Pinto, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan Parlak, Rodrigues, Orgill

SAKAT VE CEZALILAR

Ankaragücü'nde son yapılan antrenmana, Kasımpaşa karşılaşmasında omzundan sakatlanan kaleci Korcan Çelikay katılmadı. Sarı-lacivertlilerde Ricardo Faty de sarı kart cezası nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda ise sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında oynayamayacağı öğrenildi.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Ankaragücü ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1M), bu galibiyetlerde rakip filelere toplam yedi gol gönderdi.

*Süper Lig tarihinde Ankara takımlarıyla oynadığı sekiz maçın sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor (5G 2B), tek yenilgisini Ankaragücü karşısında aldı (0-1).

*Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında iki kez mağlup olan Yeni Malatyaspor (2B 2M), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 10 karşılaşmada almıştı (6G 2B).

*Süper Lig'de 14 haftadır galibiyet alamayan (6B 8M) ve 12 maçtır kalesinde gol gören (toplam 26) Ankaragücü, son altı karşılaşmanın sadece birini kaybetti (5B).

*Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Ankaragücü (3B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2005-Şubat 2006 arasında yaşadı (dört maç).

*Bu sezon Süper Lig'de hiçbir takım Yeni Malatyaspor'dan daha az kafa golü atmadı (2). Ankaragücü ise kalesinde en fazla kafa golü gören ekip konumunda (9).

*Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında rakip fileleri en fazla havalandıran takım Yeni Malatyaspor (16). Ankaragücü (11) ise Kayserispor'un (16) ardından bu dakika aralığında en fazla gol yiyen ekip konumunda.

*Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın gol attığı son beş Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 2B).

*Ankaragücü formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Gerson Fernandes, 2011'den (Ümit Kurt) bu yana takımı adına bunu başaran ilk isim oldu.

*Yeni Malatyaspor'un başında ilk iç saha maçına çıkmaya hazırlanan Kemal Özdeş, bu sezonun ilk yarısında görev yaptığı Kasımpaşa'da konuk ettiği Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olmuştu.