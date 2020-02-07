Antalyaspor isminin başına Fraport TAV koyarak yoluna devam edecek. Yarın yapılacak törende Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol yer alacak.





Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Antalyasporumuz ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00'te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır."