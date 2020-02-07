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    • Spor
    • 07.02.2020 17:42
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    • 07.02.2020 17:42

    Son dakika: 'un yeni ismi Fraport Antalyaspor oldu

    Son dakika haberi... ekibi ’un ismi değişiyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın Fraport ile imzalayacağı anlaşmayla isim sponsoru alacak.

    Süper Lig ekibinin ismi değişti!

    isminin başına Fraport koyarak yoluna devam edecek. Yarın yapılacak törende Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol yer alacak.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Antalyasporumuz ile Fraport TAV arasında yarın (08.02.2020 Cumartesi) saat 13.00'te isim sponsorluğu sözleşmesi imzalanacaktır."

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