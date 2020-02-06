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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    Çapa’yla sözleşme imzaladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ile sözleşme imzaladı. Mavi-Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının altı çizildi.

    Kasımpaşa Çapa’yla sözleşme imzaladı
    Kasımpaşa Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı. Mavi-Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının altı çizildi.

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