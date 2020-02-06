Kasımpaşa Fuat Çapa ile sözleşme imzaladı. Mavi-Beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığının altı çizildi.
ANADOLU EFES'İN RAKİBİ KAUNAS
Euroleague'de lider A.Efes, Litvanya ekibi Kaunas'ı ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.
LENS KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçen Lens'i Gaziantepspor maçında yedek soyundurmayı planladığı ortaya çıktı.
F.BAHÇE-ECZACIBAŞI
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iki takımımız Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Vitra bugün karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
ERSAN'LI BUCKS GALİP
NBA'de Ersan İlyasova'nı formasını giydiği Milwaukee Bucks deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 120- 108 yendi. Ersan 3 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.
ASLAN'A ABD'Lİ OYUNCU
G.Saray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna dahil etti. 1,80 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu başarı sözü verdi.
ANADOLU EFES'İN RAKİBİ KAUNAS
Euroleague'de lider A.Efes, Litvanya ekibi Kaunas'ı ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.
LENS KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçen Lens'i Gaziantepspor maçında yedek soyundurmayı planladığı ortaya çıktı.
F.BAHÇE-ECZACIBAŞI
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iki takımımız Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Vitra bugün karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.
ERSAN'LI BUCKS GALİP
NBA'de Ersan İlyasova'nı formasını giydiği Milwaukee Bucks deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 120- 108 yendi. Ersan 3 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.
ASLAN'A ABD'Lİ OYUNCU
G.Saray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu John Roberson'u kadrosuna dahil etti. 1,80 metre boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu başarı sözü verdi.
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