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    • 06.02.2020 07:04
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    • 06.02.2020 07:04

    , ’i yenerek ’de 3’te 3 yaptı...

    'in 23. hafta maçında Beko deplasmanda 'i 73-68 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü.

    Fener seriye bağladı
    THY 'in 23. hafta maçında Beko deplasmanda 'i 73-68 yendi. Sarı-Lacivertliler bu sonuçla Euroleague'de üst üste 3. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Zenit karşısında ilk devreyi 41-32 önde bitiren F.Bahçe, rakibine ikinci devrede de şans tanımayarak sahadan 5 sayı farkla galip ayrıldı. Westermann 13 sayı attı.

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