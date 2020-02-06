Antalyaspor’un konuğu Yiğido

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının heyecanı bugün sona erecek... Süper Lig lideri Sivasspor, Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.30'da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Zorlu mücadelenin heyecanı yine A Spor ekranlarında yaşanacak.
- Spor
- 06.02.2020 07:04
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- Son Güncelleme:
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- 06.02.2020 07:04
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