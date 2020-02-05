Özdemir yarın konuşuyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Hakkında istifa edeceği yönünde haberler çıkan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in birçok konuda açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

Hakkında istifa edeceği yönünde haberler çıkan TFF Başkanı Nihat Özdemir, yarın saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Özdemir'in birçok konuda açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.



ZENİT-FENERBAHÇE

BAsketbolda program: Euroleague: 20.00 Zenit-F.Bahçe. Eurocup: 20.00 G.Saray-Monaco, 22.45 U.Malaga- Tofaş. FIBA ŞL: 22.00 Strasborg-Türk Telekom, 20.30 Bandırma-PAU Orthez.



HALKBANK-SPOR TOTO: 3-1

VOleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yendi. Tokat Bld. ise Ziraat Bankası'nı evinde 3-2 mağlup etti.



CEDİ VE FURKAN YENİLDİ

NBA'de Cedi Osman'ın takımı Cleveland, Knicks'e 139-134 mağlup oldu. Cedi karşılaşmada 15 sayılık katkı sağladı. Bir diğer karşılaşmada 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayısına rağmen M. Heat'e 131-106 yenildi.



PAŞA'DA ÇAPA DÖNEMİ

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından Tayfur Havutçu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Fuat Çapa ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik direktör son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.



BALIKESİR'DE AYRILIK

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı. Balıkesirspor'un başında 7 karşılaşmaya çıkan Kurşunlu, 7 puan toplayabilmişti.



ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Remi Walter açıklamalarda bulundu. Walter, "Yeni Malatyaspor'un ligdeki başarısı için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.



