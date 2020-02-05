Falette için siftah günü

mon

enerbahçe

lisansınıson günde çıkarttığıilk maçına bugünçıkıyor.doğumluoyuncunun göstereceğiperformansmerak ediliyor. Solayaklı olduğu içinsol stoperde daha iyiperformans gesterenaynı zamandasol bekte de oynayabiliyor.bugünile birlikteoynayacak.SiFalette'in kalitesine karşın sezonun ilk yarısında sadece 1 kez oynaması kafalarda soru işaretine neden olmuştu.dün Samandıra'da yaptığı idman sonrası karayoluyla kupa maçı içingitti.kalabalık bir taraftar grubu coşkuyla karşıladı.