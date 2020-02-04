Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün tek maçla start alıyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor evinde Erzurum ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak. Yarın ise Kırklareli-Fenerbahçe ve Alanya- Galatasaray maçları oynanacak
- Spor
- 04.02.2020
- Gazete
Trabzon kupada sahne alıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün tek maçla start alıyor. Kupanın favorilerinden Trabzonspor evinde Erzurum ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan yayınlanacak. Yarın ise Kırklareli-Fenerbahçe ve Alanya- Galatasaray maçları oynanacak
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