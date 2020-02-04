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İstanbul 4 hafta sonra

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Kamal Issah ve Aldin Cajic ile goller bulan İstanbulspor zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri ligde 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. İstanbulspor puanını 23'e yükseltirken Ümraniye 28 puanda kaldı.

İstanbul 4 hafta sonra
TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Ümraniye'yi 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Kamal Issah ve Aldin Cajic ile goller bulan İstanbulspor zorlu mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri ligde 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. İstanbulspor puanını 23'e yükseltirken Ümraniye 28 puanda kaldı.

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