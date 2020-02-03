Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri galibiyetinin ardından önemli mesajlar verdi. İşte Terim'in sözleri: "Bu sene zirvede rakip çok. Ama biz önce kendi işimize bakıyoruz. Böyle devam ettiğimiz sürece rakiplerimizin puan kaybının bir anlamı olacaktır"
HEDEFİMİZ EN YUKARISI...
"Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama çok kolay değil. Şimdi bir kredi kazandık. Ama en yukarıya, Galatasaray'ın olacağı yere çıkmak istiyoruz. Galatasaray bunlara alışkındır"
OYUNDA DEĞİŞİM SÖZ KONUSU
"Oyunda bir değişim söz konusu olduğu görülüyor. Birlikte oynamak önemli. Oyuncularım birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Önemli olan iyi oyun, birlikte oynamak"
AĞLAYIP SIZLAMIYORUZ
"Forvetlerimiz Falcao ve Andone sakat. Luyindama en köü zamanda sakatlandı ama ağlayıp sızlamıyoruz işimizi yapıyoruz. Yerlerine yeni oyuncular çıkarıyoruz. Bu devam edecek"
DONK'UN GOLÜ FATİH TERİM'İ COŞTURDU
Ryan Donk'un golüne hocası Terim'den jest geldi. Donk golü atınca Fatih Terim elini yere doğru sallayarak beğenisini ortaya koydu.
ONYEKURU ASİSTLE BAŞLADI
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Onyekuru dün bu sezon itirabiyle ilk kez oynadı. 82'de oyuna giren Onyekuru, 90+4'te Feghouli'ye asist yaparak harika bir başlangıç yaptı.
Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Feghouli, galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında geldi.
32 BİN 876 SEYİRCİ İZLEDİ
Galatasaray taraftarı Kayseri maçına ilgi gösterdib Karşılaşmayı 32 bin 876 biletli seyirci takip etti. Sarı-Kırmızılı taraftarların maç öncesi coşkusu görülmeye değerdi.
HEDEFİMİZ EN YUKARISI...
"Gönül ister ki hiç kaybetmeyelim ama çok kolay değil. Şimdi bir kredi kazandık. Ama en yukarıya, Galatasaray'ın olacağı yere çıkmak istiyoruz. Galatasaray bunlara alışkındır"
OYUNDA DEĞİŞİM SÖZ KONUSU
"Oyunda bir değişim söz konusu olduğu görülüyor. Birlikte oynamak önemli. Oyuncularım birbirlerine güvenmeyi gösterdiler. Önemli olan iyi oyun, birlikte oynamak"
AĞLAYIP SIZLAMIYORUZ
"Forvetlerimiz Falcao ve Andone sakat. Luyindama en köü zamanda sakatlandı ama ağlayıp sızlamıyoruz işimizi yapıyoruz. Yerlerine yeni oyuncular çıkarıyoruz. Bu devam edecek"
DONK'UN GOLÜ FATİH TERİM'İ COŞTURDU
Ryan Donk'un golüne hocası Terim'den jest geldi. Donk golü atınca Fatih Terim elini yere doğru sallayarak beğenisini ortaya koydu.
ONYEKURU ASİSTLE BAŞLADI
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski oyuncusu Onyekuru dün bu sezon itirabiyle ilk kez oynadı. 82'de oyuna giren Onyekuru, 90+4'te Feghouli'ye asist yaparak harika bir başlangıç yaptı.
Kayserispor filelerine 2 gol gönderen Feghouli, galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında geldi.
32 BİN 876 SEYİRCİ İZLEDİ
Galatasaray taraftarı Kayseri maçına ilgi gösterdib Karşılaşmayı 32 bin 876 biletli seyirci takip etti. Sarı-Kırmızılı taraftarların maç öncesi coşkusu görülmeye değerdi.
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