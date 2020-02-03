A.Gücü ve Kasımpaşa kardeşçe

Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Ankaragücü ve Kasımpaşa puanları paylaştı: 1-1. 7. dakikada Thiam'ın kafa golüyle konuk ekip öne geçti. A.Gücü 50'de Rodrigues ile eşitliği yakaladı.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Ankaragücü veKasımpaşa puanları paylaştı: 1-1. 7. dakikada Thiam'ın kafa golüyle konuk ekip öne geçti. A.Gücü 50'de Rodrigues ile eşitliği yakaladı.
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