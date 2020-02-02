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derbide sırtlayan isim oldu

derbisinde 8 kurtarış yapan ’un kalecisi , 90+1’de Max ’ye geçit vermeyerek takımını dev derbide sırtlayan isim oldu.

Kurtarıcı Uğurcan
Trabzonspor'un f.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta Bordo-Mavililer'in kalecisi Uğurcan devleşti. Maç boyunca 8 kurtarışa imza atan genç file bekçisi, 90+1'de ceza sahası içinde 'nin şutunda kalesinde adeta uzadı ve gole izin vermedi.



TARAFTARI MEST ETTİ
Uğurcan'ın performansı taraftarlardan da tam not aldı. Başarılı file bekçisi için sosyal medyada, "'ye geçit vermedi" şeklined yorumlar yapıldı.

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