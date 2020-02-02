Trabzonspor'un f.Bahçe'yi 2-1 yendiği maçta Bordo-Mavililer'in kalecisi Uğurcan devleşti. Maç boyunca 8 kurtarışa imza atan genç file bekçisi, 90+1'de ceza sahası içinde Kruse'nin şutunda kalesinde adeta uzadı ve gole izin vermedi.
TARAFTARI MEST ETTİ
Uğurcan'ın performansı taraftarlardan da tam not aldı. Başarılı file bekçisi için sosyal medyada, "Fenerbahçe'ye geçit vermedi" şeklined yorumlar yapıldı.
TARAFTARI MEST ETTİ
Uğurcan'ın performansı taraftarlardan da tam not aldı. Başarılı file bekçisi için sosyal medyada, "Fenerbahçe'ye geçit vermedi" şeklined yorumlar yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.