Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde Can Bartu Tessileri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı. Sonrasında özel uçakla Trabzon'a hareket eden Sarı- Lacivertli kafile şehre vardıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında kalacağı otele gitti. Fenerbahçe'de kasık sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
KAPTAN EMRE YEDEK BAŞLIYOR
Emre Belözoğlu, son Başakşehir maçında olduğu gibi Trabzon derbisinde de maça yedek başlayacak. Emre'nin 2. yarıda görev alması bekleniyor.
GUSTAVO: BÖYLE MAÇLARI SEVERİM
Kariyeri boyunca zorluk ve stres düzeyi birçok maç oynadığını belirten Gustavo, "Böyle maçları seviyorum. Bu tür maçlarda konsantre olmaya benim için gerek bile yoktur" dedi.
SAVUNMA GÜVEN VERİYOR
Fenerbahçe savunması son 4 resmi maçta gol yemedi. Ligde G.Antep ve Başakşehir, kupada da 2 Kayseri maçında Sarı-Lacivetliler kalesini gole kapamayı başardı.
FALETTE İLK KEZ KADROYA ALINDI
Fenerbahçe'nin önceki gün lisansını çıkarttığı Simon Falette, Trabzonspor derbisinin kadrosuna alındı. Falette derbiye yedek kulübesinde başlayacak.
KAPTAN EMRE YEDEK BAŞLIYOR
Emre Belözoğlu, son Başakşehir maçında olduğu gibi Trabzon derbisinde de maça yedek başlayacak. Emre'nin 2. yarıda görev alması bekleniyor.
GUSTAVO: BÖYLE MAÇLARI SEVERİM
Kariyeri boyunca zorluk ve stres düzeyi birçok maç oynadığını belirten Gustavo, "Böyle maçları seviyorum. Bu tür maçlarda konsantre olmaya benim için gerek bile yoktur" dedi.
SAVUNMA GÜVEN VERİYOR
Fenerbahçe savunması son 4 resmi maçta gol yemedi. Ligde G.Antep ve Başakşehir, kupada da 2 Kayseri maçında Sarı-Lacivetliler kalesini gole kapamayı başardı.
FALETTE İLK KEZ KADROYA ALINDI
Fenerbahçe'nin önceki gün lisansını çıkarttığı Simon Falette, Trabzonspor derbisinin kadrosuna alındı. Falette derbiye yedek kulübesinde başlayacak.
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