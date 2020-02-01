Ara transfere çok hızlı başlayan Galatasaray finali kötü yaptı... Luyindama'nın sezonu kapatması sonrası stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılı yönetim hedefe ulaşamadı. Roma formasını giyen Mert Çetin için dün de yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.
CENGİZ'LE SORUN YAŞANIR MI?
Mutlaka stoper alınmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in yaşanan bu hüsran sonrasında Başkan Mustafa Cengiz'le yeni bir gerilim yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.
SEMİH KAYA OLMADI
Öte yandan Semih Kaya'nın yeniden kiralanacağı iddiası ortaya atıldı. Ancak İstanbul'da bulunan tecrübeli futbolcunun yönetimle görüşmesine rağmen anlaşamadığı belirtildi.
ONYEKURU YARIN KADRODA
Kayseri maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru yüzleri güldürdü... Nijeryalı yıldız yakalandığı sıtma hastalığının ardından ilk kez idmanın tamamında takımla çalıştı. Onyekuru yarın Kayseri önünde kadroda olacak ve gidişata göre ikinci yarı oynayacak.
NZONZİ RENNES'E EMRE OLYMPİAKOS'A
G.Saray Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini fesh etti. Fransız yıldız Rennes'e imza attı. Emre Mor'la da yollar ayrıldı. Genç oyuncu Olympiakos'a gitti.
LUYİNDAMA VE NAGATOMO ASKIDA
16 yabancısı olan G.Saray sezonu kapatan Luyindama ile Japon sol bek Nagatomo'nun sözleşmesini dondurdu. Nagatomo Japonya'dan kulüp arıyor.
CENGİZ'LE SORUN YAŞANIR MI?
Mutlaka stoper alınmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim'in yaşanan bu hüsran sonrasında Başkan Mustafa Cengiz'le yeni bir gerilim yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.
SEMİH KAYA OLMADI
Öte yandan Semih Kaya'nın yeniden kiralanacağı iddiası ortaya atıldı. Ancak İstanbul'da bulunan tecrübeli futbolcunun yönetimle görüşmesine rağmen anlaşamadığı belirtildi.
ONYEKURU YARIN KADRODA
Kayseri maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Henry Onyekuru yüzleri güldürdü... Nijeryalı yıldız yakalandığı sıtma hastalığının ardından ilk kez idmanın tamamında takımla çalıştı. Onyekuru yarın Kayseri önünde kadroda olacak ve gidişata göre ikinci yarı oynayacak.
NZONZİ RENNES'E EMRE OLYMPİAKOS'A
G.Saray Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini fesh etti. Fransız yıldız Rennes'e imza attı. Emre Mor'la da yollar ayrıldı. Genç oyuncu Olympiakos'a gitti.
LUYİNDAMA VE NAGATOMO ASKIDA
16 yabancısı olan G.Saray sezonu kapatan Luyindama ile Japon sol bek Nagatomo'nun sözleşmesini dondurdu. Nagatomo Japonya'dan kulüp arıyor.
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