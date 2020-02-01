ONYEKURU

NZONZİ

RENNES'E

OLYMPİAKOS'A



LUYİNDAMA

NAGATOMO

transfere çok hızlı başlayanfinali kötü yaptı...'nın sezonu kapatması sonrası stoper takviyesi için büyük çaba harcayan Sarı-Kırmızılı yönetim hedefe ulaşamadı.formasını giyeniçin dün de yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.stoper alınmasını isteyen teknik direktör'in yaşanan bu hüsran sonrasında Başkan'le yeni bir gerilim yaşayıp yaşamayacağı merak konusu.yandan'nın yeniden kiralanacağı iddiası ortaya atıldı. Ancak'da bulunan tecrübeli futbolcunun yönetimle görüşmesine rağmen anlaşamadığı belirtildi.maçının hazırlıklarını sürdüren'dayüzleri güldürdü...yıldız yakalandığı sıtma hastalığının ardından ilk kez idmanın tamamında takımla çalıştı.yarınönünde kadroda olacak ve gidişata göre ikinci yarı oynayacak.'nin kiralık sözleşmesini fesh etti. Fransız yıldız'e imza attı. Emre Mor'la da yollar ayrıldı. Genç oyuncu Olympiakos'a gitti.16 yabancısı olan G.Saray sezonu kapatan Luyindama ile Japon sol bek Nagatomo'nun sözleşmesini dondurdu. Nagatomo Japonya'dan kulüp arıyor.