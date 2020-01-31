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Fener’in yeni lideri

devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.

Fener’in yeni lideri Luiz Gustavo
Luiz Gustavo devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.

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