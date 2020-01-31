Fener’in yeni lideri Luiz Gustavo

Luiz Gustavo devamlılığı olan, istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekerken, orta sahadaki liderliği de ele almış durumda. Performansıyla hem savunma oyuncularını rahatlatıyor hem de hücum oyuncularının istatistiklerini artırıyor. Yanal da güçlü karaktere sahip oyuncuyu takımın lideri konumuna getirdi.
- Spor
- 31.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.