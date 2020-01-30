Kartal'da Tyler Boyd'un Çaykur Rize ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin transfer yapmak için Oğuzhan'dan sonra Tyler Boyd'u da göndermeyi planladığı ortaya çıktı. ABD'li oyuncu için bugün yeni gelişmeler bekleniyor.
Kartal'da TylerBoyd'un Çaykur Rizeile görüştüğü öğrenildi.Yönetimin transferyapmak için Oğuzhan'dansonra TylerBoyd'u da göndermeyiplanladığı ortaya çıktı.ABD'li oyuncu içinbugün yeni gelişmelerbekleniyor.
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