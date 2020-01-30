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spor ile görüşüyor

'da 'un ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin yapmak için Oğuzhan'dan sonra Tyler Boyd'u da göndermeyi planladığı ortaya çıktı. 'li oyuncu için bugün yeni gelişmeler bekleniyor.

Tyler Boyd Ç.Rize ile görüşüyor
Kartal'da Tyler Boyd'un Çaykur Rize ile görüştüğü öğrenildi. Yönetimin yapmak için Oğuzhan'dan sonra Tyler Boyd'u da göndermeyi planladığı ortaya çıktı. 'li oyuncu için bugün yeni gelişmeler bekleniyor.

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