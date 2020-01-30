Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin artık geçmişe sünger çekmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Kalan maçlara bakacağız" dedi.
LENS&ADEM LJAJİC Ç.RİZE'YE ÇOK ZOR
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Adem Ljajic ve Lens'in bu hafta oynanacak olan Çaykur Rize maçına yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.
ORKAN ÇINAR KALACAK
Beşiktaş'ta ilk devre şans bulamayan Orkan Çınar'ın Sergen Yalçın'ın istemesi üzerine takımda kalacağı öğrenildi.
GELECEĞE BAKIYORUM
Kartal'ın genç yıldızı Rıdvan artık geleceğe baktığını söyleyerek, "Kendimi geliştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.
RAHİMOV'A ÖZEL ZİYARET
Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'u ziyaret ederek Beşiktaş forması verdi.
LENS&ADEM LJAJİC Ç.RİZE'YE ÇOK ZOR
Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Adem Ljajic ve Lens'in bu hafta oynanacak olan Çaykur Rize maçına yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.
ORKAN ÇINAR KALACAK
Beşiktaş'ta ilk devre şans bulamayan Orkan Çınar'ın Sergen Yalçın'ın istemesi üzerine takımda kalacağı öğrenildi.
GELECEĞE BAKIYORUM
Kartal'ın genç yıldızı Rıdvan artık geleceğe baktığını söyleyerek, "Kendimi geliştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.
RAHİMOV'A ÖZEL ZİYARET
Beşiktaşlı yönetici Umut Şenol, Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'u ziyaret ederek Beşiktaş forması verdi.
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